УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.

Сборная России будет выступать в лиге В. Команда попала в первую корзину вместе с Австрией, Уэльсом и Чехией.

Во второй корзине - Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

В третьей корзине - Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

В четвертой корзине - Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Матчи группового турнира состоятся в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Лига наций станет одним из этапов отбора на ЧМ-2022.