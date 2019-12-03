Российские гандболистки разгромили ДР Конго на чемпионате мира

Сборная России по гандболу одержала третью победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную ДР Конго со счетом 34:13.

Россиянки ранее победили сборную Китая (26:11) и Аргентину (35:22). Команда возглавляет турнирную таблицу группы D. Из квинтета в плей-офф выйдут три сборные.

В следующем матче россиянки сыграют против сборной Японии. Завершится групповой этап матчем со Швецией.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира - в 2001, 2005, 2007, 2009 годах.