СМИ назвали имя человека, который внес изменения в антидопинговую базу

Изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории за день до передачи информации в ВАДА вносил Евгений Мочалов, системный администратор организации. Он является мужем директора лаборатории Елены Мочаловой, сообщает Sports Integrity Initative.

В отчете комитета по соответствию ВАДА сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го - перед передачей базы в WADA. Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

Российская сторона признала, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер для освобождения места на диске. Последние изменения в базу были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.