Кокляев оказался тяжелее Емельяненко на взвешивании

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался легче пауэрлифтера Михаила Кокляева. Разница в весе составила 20,5 кг.

Вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко - 113,5 кг. Бой состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Ранее Емельяненко получил лицензию от Федерации бокса России. Лицензию также получил Кокляев. Бой по правилам бокса будет состоять из четырех раундов по три минуты.

Емельяненко в своей карьере провел 36 боев, в которых одержал 28 побед. После возвращения из тюрьмы он провел шесть боев, в которых пять раз победил и один раз свел поединок вничью.