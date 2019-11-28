Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил лицензию от Федерации бокса России. Теперь он может выйти на ринг в бою с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает ТАСС. Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Ранее лицензию получил Кокляев. Бой по правилам бокса будет состоять из четырех раундов по три минуты.

Емельяненко в своей карьере провел 36 боев, в которых одержал 28 побед. После возвращения из тюрьмы он провел шесть боев, в которых пять раз победил и один раз свел поединок вничью.