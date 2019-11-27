Украинский журналист: мир будет рад избавиться от российских фигуристок

Спортивный журналист из Украины Артем Франков заявил, что некоторые спортивные федерации будут рады отстранению России от международных соревнований, если оно состоится. В пример он привел гимнастику и фигурное катание, где россияне занимают доминирующее положение.

Ранее Комитет соответствия ВАДА рекомендовал руководству агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Решение организация примет 9 декабря на заседании совета учредителей.

МОК призвал наказать виновных в изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории. Вместе с тем, в МОК считают, что необходимо защитить права "чистых российских спортсменов".

"Последую правильному примеру и не буду ничего говорить, всего лишь дожидаясь решений не только ВАДА, но и конкретных федераций. Понятно, что ряд видов спорта будет счастлив избавиться от российских спортсменов - к примеру, фигурное катание или художественная гимнастика", - написал Франков в Telegram.