Спортивный журналист из Украины Артем Франков заявил, что некоторые спортивные федерации будут рады отстранению России от международных соревнований, если оно состоится. В пример он привел гимнастику и фигурное катание, где россияне занимают доминирующее положение.
Ранее Комитет соответствия ВАДА рекомендовал руководству агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Решение организация примет 9 декабря на заседании совета учредителей.
МОК призвал наказать виновных в изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории. Вместе с тем, в МОК считают, что необходимо защитить права "чистых российских спортсменов".
"Последую правильному примеру и не буду ничего говорить, всего лишь дожидаясь решений не только ВАДА, но и конкретных федераций. Понятно, что ряд видов спорта будет счастлив избавиться от российских спортсменов - к примеру, фигурное катание или художественная гимнастика", - написал Франков в Telegram.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.