WADA: не только спортсменов из России, но чиновников не пустим на игры

Всемирное антидопинговое агентство продолжает изобретать способы "побольнее ударить" и "посильнее наказать" Россию.

Вчера пресс-служба организации распространила очередное сообщение. WADA предупреждает, что, вполне вероятно, следом (или одновременно — пока еще не решено — прим. "Правда.ру") с запретом для спортсменов выступать на Олимпиаде и Паралимпиаде под триколором последует запрет на посещение игр российскими чиновниками.

Как говорится в документе, комитет по соответствию WADA рекомендовал ввести указанное ограничение на срок в четыре года. И касаться запрет будет всех, без исключения, крупных турниров и чемпионатов мира, проводимых организациями, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс.

Особо подчеркивается, что не смогут посещать игры даже руководители российских Олимпийского и Паралимпийского комитетов.

Напомним, что ранее исполком WADA заявлял о том, что РУСАДА "не мешало бы" лишить статуса соответствия, дабы российские спортсмены не смогли приехать на Олимпиаду в Токио. Как сообщала "Правда.ру" решение по этому вопросу будет принято 9 декабря.