WADA может лишить статуса соответствия РУСАДА

Рекомендацию о лишении статуса Российского антидопингового агентства исполком Всемирного антидопингового агентства получил от Комитета по соответствию WADA.

Вопрос будет обсуждаться на заседании комитета в Париже 9 декабря. И в случае лишения РУСАДА статуса соответствия, российская сборная может быть отстранена от участия в летней Олимпиаде 2020 года в японском Токио.

Международный допинговый скандал, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга, начался в 2015 году. Через три года после отстранения WADA восстановило РУСАДА. Одним из условий было предоставление всемирному агентству данных московской антидопинговой лаборатории. В январе РУСАДА выполнило его и передало свои данные.

Тем не менее, Россию заподозрили в том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть правду об употреблении запрещенных препаратов. В сентябре стало известно о том, что WADA дала России дополнительные три недели для дачи объяснений.

Соответствующее письмо было отправлено в начале октября, однако специалисты WADA и независимых экспертов все же оставляют за собой право подозревать РУСАДА в несоответствии статусу антидопингового агентства.