"Ювентус" и "Локомотив" ведут переговоры по трансферу Миранчука

Переговоры по трансферу футболиста Алексея Миранчука между "Ювентусом" и "Локомотивом" находятся в продвинутой стадии. Сам полузащитник согласился на переход, а клубы пока не могут согласовать детали.

Так, у "Ювентуса" и "Локомотива" разный подход к подсчету трансферной стоимости Миранчука. В Турине считают, что железнодорожники должны снизить сумму перехода из-за того, что в июне 2021 года у футболиста заканчивается контракт с "Локо". Также "Юве" не нравится, что агенты игрока ведут переговоры с другими клубами.

"Ювентус" остается фаворитом в борьбе за 24-летнего россиянина. По информации СМИ, туринцы могут потратить 20 миллионов евро на трансфер. В текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей за "Локомотив", забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.