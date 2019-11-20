Канадский вратарь совершил "сэйв века" в НХЛ

Канадский вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери в матче с "Торонто" сделал спасение, который эксперты назвали "сэйвом века". При счете 3:2 в пользу команды из Лас-Вегаса он в прыжке прервал удар форварда Николаса Петана.



Вратарь "Вегаса" сделал "сэйв века".

Флери выступает в НХЛ с 2003 года. Ранее он играл за "Питтсбург", а с 2017 года за "Вегас". Канадский вратарь провел более 800 матчей и трижды выиграл Кубок Стэнли.

Матч завершился со счетом 4:2. Команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции.