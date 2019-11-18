Футболист "Сочи" Нобоа рассказал о хорошей работе Путина

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа положительно высказался о работе президента России Владимира Путина. Эквадорский футболист проживает в РФ с 2007 года.

Ранее Нобоа выступал за "Рубин", московское "Динамо", "Ростов" и "Зенит". В России он провел более 350 матчей.

Нобоа женат на россиянке Ольге, пара воспитывает двух детей. Отец Криатиана является главнокомандующим ВМФ Эквадора.

"Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живется хорошо, и они счастливы. Я это вижу. Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы все, что происходит в России", - заявил Нобоа в интервью "Чемпионату".