Футболист "Сочи" Нобоа рассказал о хорошей работе Путина

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа положительно высказался о работе президента России Владимира Путина. Эквадорский футболист проживает в РФ с 2007 года.
Ранее Нобоа выступал за "Рубин", московское "Динамо", "Ростов" и "Зенит". В России он провел более 350 матчей.
Нобоа женат на россиянке Ольге, пара воспитывает двух детей. Отец Криатиана является главнокомандующим ВМФ Эквадора.
"Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живется хорошо, и они счастливы. Я это вижу. Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы все, что происходит в России", - заявил Нобоа в интервью "Чемпионату".
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.