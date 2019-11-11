Головин не сыграет с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Футболист "Монако" Александр Головин не сыграет за сборную России в матчах против Бельгии и Сан-Марино. Сегодня полузащитник прибыл в расположение команды в Сочи, но не занимался в общей группе, сообщает "РИА Новости".

По сведениям "Чемпионата", у футболиста повреждение в паховой области. Последний матч чемпионата Франции игрок провел на уколах. "Монако" победил "Дижон", а Головин забил победный мяч.

16 ноября Россия сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге, 19-го числа проведет заключительный матч отбора Евро-2020 против Сан-Марино на выезде.