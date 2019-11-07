Панарин продлил результативную серию до шести матчей

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Его команда победила со счетом 5:1.

Панарин продлил свою результативную серию до шести матчей. За две недели он набрал 8 очков. В 13-ти играх он забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в Восточной конференции. Команда набрала 13 очков.

Всего в НХЛ он провел 335 игр, в которых набрал 333 очка (123 шайбы+210 передач).