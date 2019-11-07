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Вратарь "Шахтера" Пятов поучаствовал в камбэке на 95-й минуте

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Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал одним из героев матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Но дело не в том, что он спасал команду в воротах, а заработал пенальти в чужие.


Динамо Загреб - Шахтер Донецк - 3:3.

Произошло это на 95-й минуте игры. Пятов при счете 2:3 пошел в штрафную соперника и получил локтем в лицо от хорватского защитника. Арбитр встречи указал на "точку", а пенальти реализовал Тете.

Встреча завершилась со счетом 3:3. "Шахтер" и "Динамо" набрали по 5 очков. Первое место в группе с 10-ю очками занимает "Манчестер Сити", последнее - "Аталанта" с одним.

Темы футбол фк шахтер андрей пятов лига чемпионов фк динамо загреб
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Вратарь "Шахтера" Пятов поучаствовал в камбэке на 95-й минуте
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