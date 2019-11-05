Неймар избежал уголовного преследования за удар болельщика

Нападающий "ПСЖ" Неймар не будет наказан за удар по лицу болельщика. Бразилец после финала Кубка Франции против "Ренна", в котором парижане уступили по пенальти, напал на фаната на трибунах.

Болельщик написал заявление в прокуратуру в августе. На прошлой неделе прокуратура пригорода Парижа направила футболисту письменное предупреждение. Это означает, что против Неймара не будет открыто судебное преследование, сообщает Ouest-France.

Ранее футболист получил дисциплинарное наказание от Федерации футбола Франции. Игрок был дисквалифицирован на три матча.