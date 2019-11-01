Отец Нурмагомедова рассказал, за что Хабиба выгнали из колледжа

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, как учился его сын. Бойца исключили из колледжа за незнание иностранных языков.
"Зато теперь завуч просит простить ее, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: "Сначала учёба, а уже потом спорт", — приводит RT слова Нурмагомедова.
Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.
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