ISU опубликовал лучшие моменты Гран-при Канады без Медведевой

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видеоподборку лучших моментов Гран-при Канады в женском катании. В ролик попали эпизоды из выступлений россиянок Александры Трусовой и Серафимы Саханович, но организаторы обошли вниманием Евгению Медведеву.



Гран-при Канады. Лучшие моменты

Трусова выиграла соревнования с двумя мировыми рекордами. Евгения Медведева заняла пятое место, Саханович - восьмое.

В серии Гран-при лидирует американка Брэди Теннелл, которая набрала 22 очка на двух этапах в США и Канаде. Следом идут Трусова и Анна Щербакова, выигравшие по одному этапу.