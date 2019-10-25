Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест. Уходя с поля, он услышал что-то с трибун, остановился и схватился за собственные гениталии.



Ибрагимович показал жест болельщикам.

Команда Злтана проиграла со счетом 3:5 и завершила сезон. Раздосадованный Ибрагимович после попытался объяснить свой поступок, но вышло еще хуже.

"Почему я это сделал? Сколько там было болельщиков? 30 тысяч? Они что-то сказали мне.

О своем будущем пока ничего не могу сказать. Если я останусь, МЛС будет хороша, потому что ее будет смотреть весь мир. Но если я уйду, то никто не вспомнит, что вообще такое МЛС", - заявил швед в интервью ESPN.

Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года. На его счету 58 матчей в составе команды и 53 гола.