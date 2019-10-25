IBU лишил Россию дополнительного места в гонках из-за Васильевой

Международный союз биатлонистов (IBU) официально снизил квоту России в женских гонках. Теперь СБР может выставить на старты не шесть спортсменок, а пять.

Решение принято после дисквалификации биатлонистки Маргариты Васильевой. Она получила отстранение на 18 месяцев за то, что пропустила три допинг-теста за год. Результаты спортсменки аннулированы, из-за чего Россия лишилась части очков в Кубке наций.

Из-за этого в женском рейтинге Россия опустилась с четвертого на шестое место и потеряла одну квоту. Наше место заняла команда Швеции. IBU дает право первым пяти сборным выставить по шесть спортсменок на старты. Следующие пять команд в Кубке наций выставляют по пять биатлонисток.

Кубок мира-2019/20 стартует 30 ноября в Эстерсунде. На первом этапе запланированы супермикст, смешанная эстафета, спринтерские и индивидуальные гонки, а также мужская и женская эстафеты.