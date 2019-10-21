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Источник Правда.Ру

Слуцкий рассказал о "дебилах" в руководстве "Ротора"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о неоднозначных решениях руководителей "Ротора". В Волгограде, родном городе специалиста, действует футбольная школа его имени. Между руководством "Ротора" и Слуцким возник конфликт из-за деятельности академии.

"Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию видите-ли они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты (всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями)", - заявил Слуцкий.

Из-за этого тренер назвал руководителей клуба "дебилами". Интервью со Слуцким вышло на канале Евгения Савина "Красава".

"Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой", - рассказал Слуцкий.

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Темы футбол фк ротор волгоград леонид слуцкий
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