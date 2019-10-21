Школьница из Петрозаводска стала участницей женской Формулы-1

Пилот команды SMP Racing Ирина Сидоркова стала участницей чемпионата W-Series сезона-2020. 16-летняя гонщица прошла отбор в чемпионат, организаторы которого позиционируют себя женской Формулой-1.
W-Series дебютировала в 2019 году. Всего было проведено шесть этапов, а лучшей стала британка Джейми Чедвик.
Сидоркова приняла участия в тестовых заездах, по результатам которых было отобрано шесть участниц. Они присоединятся к 12 девушкам, которые соревновались в прошлом году.
Ирина Сидоркова пока даже не закончила школу. Девушка проживает в Петрозаводске и гонками занимается уже несколько лет.
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