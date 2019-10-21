ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку по факту массовой драки во время турнира по смешанным единоборствам в Сочи. Заявление в полицию по этому поводу не поступало, но органы правопорядка самостоятельно открыли проверку после просмотра видео, сообщает "Юга.Ру".
Ранее в сети появился ролик, на котором массовое побоище происходит за пределами октагона. "Правда.Ру" сообщала, что драка произошла после боя казаха Жалгаса Жумагулова и россиянина Али Багаутина.
Боец из Казахстана победил своего оппонента, после чего началась словесная перепалка. Выяснение отношений переросло в драку.
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