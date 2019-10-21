Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ "пивной" лигой

Американский хоккеист Майкл Лейтон рассказал о том, как он попал в КХЛ. Сезон-2013/14 голкипер провел в составе "Донбасса". Игрока в состав донецкой команды пригласил бывший игрок НХЛ Руслан Федотенко.

По словам Лейтона, на Украине все было другим, а хоккей в КХЛ очень сильно отличается от североамериканского.

"Донецк был отличным городом, но я играл там до того, как начались проблемы на Украине. Хоккей был.. Сравнить КХЛ, АХЛ и НХЛ нельзя. Там много мастеровитых игроков, которые творят чудеса с шайбой, но там там нет структуры игры, как в североамериканских лигах. Для меня КХЛ была пивной лигой с игроками уровня Матча звезд", - заявил Лейтон в подкасте Майка Маккенны.

Лейтон заявил, что игроки в КХЛ "веселятся" и не играют так, как этого требуют в НХЛ.

"Если вы посмотрите хайлайты КХЛ, то увидете кучу красивых голов и скажете «вау». Но они не забивают много голов, так как не бросают, даже когда ворота открыты", - считает Лейтон.

Американец отыграл за "Донбасс" 42 матча в регулярном чемпионате и 8 в плей-офф, одержав 23 победы. Процент отбитых бросков - 92,3.

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