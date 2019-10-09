Жена Варди ответила супруге Руни и обиделась на нее

Ребека Варди, жена футболиста "Лестера" Джейми Варди дала ответ Колин Руни, супруге экс-игрока "МЮ" Уйэна Руни. Ранее Руни обвинила Варди в том, что она сливала личную информацию таблоиду The Sun.

Колин даже провела собственное расследование, а сегодня опубликовала пост в Twitter, в котором рассказала о ситуации. По мнению Руни, Ребека получала информацию через сториз Instagram. Варди обиделась на подругу и ответила своим постом в Twitter.

"Если ты так думала обо мне, то могла бы сказать мне об этом. Тогда бы ты увидела, что доступ к моему аккаунту был у многих людей. Недавно я узнала, что подписана на людей, которых даже не знаю. Тем более у меня есть деньги. Зачем мне сливать информацию о тебе?" - написала Ребека.

Читайте также:

Губерниев положил ноги на стол Урганту

Менеджер Усика заблокировал бой с Устиновым

В Хамовниках перекроют движение на время матча Россия - Шотландия