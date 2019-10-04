Медведева уступила в произвольной программе, но выиграла турнир в Китае

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла выиграть произвольную программу на турнире в Шанхае. За свой прокат она набрала 119,62 балла. Россиянку опередила Элизабет Турсынбаева из Казахстана.



Произвольная программа Евгении Медведевой на турнире в Шанхае.

Медведева допустила несколько ошибок. Она не сделала каскады из двух тройных прыжков, а также с трудом устояла после исполнения двойного акселя.

Несмотря на это, Медведева выиграла турнир. По сумме двух прокатов она набрала 191,78 балла. Второе место заняла Турсынбаева (186,09), третьей - кореянка Ли Ын Су (184,64).

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