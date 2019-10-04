Лукашенко поддержал идею Зеленского о совместной Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об идее подачи совместной заявки на проведении Олимпиады, которую ранее высказал глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, страны справились бы с задачей организации такого серьезного мероприятия.

"Наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. А не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам под силу", - заявил Лукашенко во время встречи с Зеленским в Житомире.

Отметим, страны могут подать ближайшую заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 или летних Игр-2032.

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