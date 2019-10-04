Турецкая полиция попала в центр религиозного скандала. Перед матчем между "Башакшехиром" и "Боруссией" из Менхенгладбаха полицейские забрали у немецких болельщиков флаги. Работники органов правопорядка объяснили это тем, что на знаменах присутствует христианский символ в виде креста.
На флагах немецких болельщиков был изображен герб города, который содержит крест, сообщает Stuttgarter Zeitung. Спортивный директор клуба выступил с критикой полиции.
"Меня огорчает, что в 2019 году в Европе полиция может отбирать флаги", - заявил Макс Эберль.
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. "Башакшехир" и "Боруссия" набрали по 1 очку в двух турах.
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