Полиция Турции отобрала у немецких болельщиков флаги с крестами

Турецкая полиция попала в центр религиозного скандала. Перед матчем между "Башакшехиром" и "Боруссией" из Менхенгладбаха полицейские забрали у немецких болельщиков флаги. Работники органов правопорядка объяснили это тем, что на знаменах присутствует христианский символ в виде креста.

На флагах немецких болельщиков был изображен герб города, который содержит крест, сообщает Stuttgarter Zeitung. Спортивный директор клуба выступил с критикой полиции.

"Меня огорчает, что в 2019 году в Европе полиция может отбирать флаги", - заявил Макс Эберль.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. "Башакшехир" и "Боруссия" набрали по 1 очку в двух турах.

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