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Мамаев рассматривает предложения от двух клубов

Спорт » Командные виды » Футбол print

Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев рассматривает два варианта продолжения карьеры. Полузащитник выбирает между "Динамо" и "Ростовом", которые сделали конкретные предложения, сообщает MetaRatings.

20 сентября Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" по взаимному согласию. Футболист провел переговоры с клубом после того, как 17 сентября вышел из колонии по УДО. Футболист может подписать контракт уже сейчас, но до марта на поле он не выйдет. Новый клуб Мамаева будет иметь возможность заявить его только в январе.

Напомним, футболист не играл в официальных матчах с октября 2018 года. Он принял участие в двух драках в центре Москвы, за что получил тюремный срок по статьям "Хулиганство" и "Побои".

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Темы футбол фк динамо фк ростов павел мамаев
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