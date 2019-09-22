России грозит отстранение от участия в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) считают, что московская антидопинговая лаборатория подделывала данные допинг-проб в течение 18 месяцев, пытаясь скрыть положительные случаи среди российских спортсменов.
В понедельник, 23 сентября, ВАДА представит исполкому организации доклад о работе московской антидопинговой лаборатории, отмечает издание.
Напомним, в сентябре минувшего года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в своих правах. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории при этом были названы в качестве обязательных условий.
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Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.