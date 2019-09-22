Россию могут отстранить от участия в Летних Олимпийских играх

России грозит отстранение от участия в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) считают, что московская антидопинговая лаборатория подделывала данные допинг-проб в течение 18 месяцев, пытаясь скрыть положительные случаи среди российских спортсменов.

В понедельник, 23 сентября, ВАДА представит исполкому организации доклад о работе московской антидопинговой лаборатории, отмечает издание.

Напомним, в сентябре минувшего года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в своих правах. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории при этом были названы в качестве обязательных условий.