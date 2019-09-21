Звездный нападающий клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс сравнил своего одноклубника Илью Михеева с легендарным форвардом Павлом Дацюком.
Слова 22-летнего Мэттьюса приводит спортивный новостной сайт Yahoo! Sports.
На публикацию обращает внимание российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".
По словам Остона Мэттьюса, Илья Михеев "играет как Дацюк". Американец отметил, что Михеев по-хоккейному хитер и "умеет держаться за шайбу". Мэттьюс подчеркнул, что был впечатлен игрой одноклубника.
В дебютном для себя предсезонном товарищеском матче 24-летний Илья Михеев, бывший форвард хоккейного клуба "Авангард" и уроженец Омска, провел на площадке 16 минут и 28 секунд, отметившись тремя бросками в створ.
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