Звезда НХЛ заявил, что новичок "Торонто" Михеев "играет как Дацюк"

Звездный нападающий клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс сравнил своего одноклубника Илью Михеева с легендарным форвардом Павлом Дацюком.

Слова 22-летнего Мэттьюса приводит спортивный новостной сайт Yahoo! Sports.

На публикацию обращает внимание российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".

По словам Остона Мэттьюса, Илья Михеев "играет как Дацюк". Американец отметил, что Михеев по-хоккейному хитер и "умеет держаться за шайбу". Мэттьюс подчеркнул, что был впечатлен игрой одноклубника.

В дебютном для себя предсезонном товарищеском матче 24-летний Илья Михеев, бывший форвард хоккейного клуба "Авангард" и уроженец Омска, провел на площадке 16 минут и 28 секунд, отметившись тремя бросками в створ.