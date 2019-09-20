Губерниев - Шипулину: "Кнопку сам жмешь?"

Бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал о своей первой рабочей неделе в Госдуме. Ранее он выиграл довыборы на округе в Свердловской области.

"Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа", - написал Шипулин в Instagram.

На это сообщение отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист задал вопрос депутату.

"Кнопку сам жмешь?" - написал Губерниев в комментариях.

Читайте также:

Сборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией

Дмитрий Тарасов поблагодарил московское "Динамо" за приют

"Барселона" отчиталась о рекордном доходе и нацелилась на миллиард