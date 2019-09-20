Бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал о своей первой рабочей неделе в Госдуме. Ранее он выиграл довыборы на округе в Свердловской области.
"Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа", - написал Шипулин в Instagram.
На это сообщение отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист задал вопрос депутату.
"Кнопку сам жмешь?" - написал Губерниев в комментариях.
Читайте также:
Сборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией
Дмитрий Тарасов поблагодарил московское "Динамо" за приют
"Барселона" отчиталась о рекордном доходе и нацелилась на миллиард
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.