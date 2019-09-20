20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А.
Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Из группы в четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.
Расписание матчей сборной России:
20 сентября, 13.45 (мск) - Япония - Россия
24 сентября, 13.15 (мск) - Россия - Самоа
3 октября, 13.15 (мск) - Ирландия - Россия
9 октября, 10.15 (мск) - Шотландия - Россия
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