Светлана Кокорина после освобождения сыновей "снова стала матерью"

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла, прокомментировала выход своих сыновей на свободу. Во вторник утром футболист с братом были освобождены по УДО.

"Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!" - написала Светлана Кокорина в Instagram.

Ранее стало известно, что Кокорин перед выходом на свободу подписал новый контракт с "Зенитом". Питерский подал заявление на регистрацию нападающего на чемпионат России.

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