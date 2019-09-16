В Канаде забыли поднять флаг Японии в честь победы фигуриста Ханю

Организаторы турнира Autumn Classic International в канадском Оквилле забыли поднять флаг Японии в честь победы фигуриста Юдзуру Ханю. Инцидент произошел во время церемонии награждения. Выход из ситуации нашел канадский спортсмен Киган Мессинг, занявший третье место. Он собственноручно развернул японский флаг перед Ханю.



Награждение Ханю

Autumn Classic International завершился 15 сентября. В женском катании первенствовала также представительница Японии. Соревнования выиграла Рика Кихира. Второй стала россиянка Евгения Медведева.

Читайте также:

Расписание и результаты сезона в фигурном катании

Щербакова победила на турнире в Бергамо, опередив Туктамышеву