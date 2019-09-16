12 сентября стартовал сезон-2019/20 в фигурном катании. Соревнования серии "Челленджер" в Канаде выиграла японка Рика Кихира, в Италии первой стала 15-летняя россиянка Анна Щербакова.
Следующими этапами станут турниры в США и Словакии. В Солт-Лейк-Сити российских фигуристок не будет, а в Братиславе выступят Станислава Константинова, Александра Трусова и Мария Сотскова.
Всего в сезоне запланированы 10 этапов серии "Челленджер", шесть - серии "Гран-при". Финал состоится в Турине с 5 по 8 декабря. Чемпионат Европы запланирован в Граце с 20 по 26 января. Завершится сезон чемпионатом мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.
Autumn Classic International - Оквилл, Канада - 12-14 сентября
Lombardia Trophy - Бергамо, Италия - 13-15 сентября
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