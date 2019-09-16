Расписание и результаты сезона в фигурном катании

12 сентября стартовал сезон-2019/20 в фигурном катании. Соревнования серии "Челленджер" в Канаде выиграла японка Рика Кихира, в Италии первой стала 15-летняя россиянка Анна Щербакова.

Следующими этапами станут турниры в США и Словакии. В Солт-Лейк-Сити российских фигуристок не будет, а в Братиславе выступят Станислава Константинова, Александра Трусова и Мария Сотскова.

Всего в сезоне запланированы 10 этапов серии "Челленджер", шесть - серии "Гран-при". Финал состоится в Турине с 5 по 8 декабря. Чемпионат Европы запланирован в Граце с 20 по 26 января. Завершится сезон чемпионатом мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

Серия "Челленджер":

Autumn Classic International - Оквилл, Канада - 12-14 сентября

Рика Кихира (Япония) - 224,16 (78,18+145,98) Евгения Медведева (Россия) - 217,43 (75,14+142,29) Лим Ен Су (Корея) - 184,38 (56,31+128,07)

Lombardia Trophy - Бергамо, Италия - 13-15 сентября

Анна Щербакова (Россия) - 218,20 (67,73+150,47) Елизавета Туктамышева (Россия) - 214,38 (73,66+140,72) Ю Ен (Корея) - 200,89 (70,47+130,42)

U.S. International Figure Skating Classic - Солт-Лейк-Сити, США - 17-22 сентября

Мемориал Ондрея Непелы - Братислава, Словакия - 19-21 сентября

Nebelhorn Trophy - Оберстдорф, Германия - 25-28 сентября

Finlandia Trophy - Эспоо, Финляндия - 11-13 октября

Ice Star - Минск, Беларусь - 18-20 октября

Asian Classic Figure Skating Open - Тайбэй, Тайвань - 30 октября - 3 ноября

Warsaw Cup - Варшава, Польша, 14-17 ноября

Golden Spin of Zagreb - Загреб, Хорватия, 4-7 декабря

Japan Open - Сайтама, Япония - 5 октября

Серия "Гран-при":

Skate America - Лас-Вегас,США - 18-20 октября

Skate Canada - Келоуна, Канада - 25-27 октября

Internationaux de France - Гренобль, Франция - 1-3 ноября

Cup of China - Чунцин, Китай - 8-10 ноября

Rostelecom Cup - Москва, Россия - 15-17 ноября

NHK Trophy Саппоро, Япония - 22-24 ноября

Финал "Гран-при" - Турин, Италия - 5-8 декабря

Чемпионат Европы - Грац, Австрия - 20-26 января

Чемпионат 4-х континетов - Сеул, Корея - 3-9 февраля

Чемпионат мира - Монреаль, Канадa - 16-22 марта

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