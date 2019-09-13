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Российский чемпион по боксу Молоканов скончался во время тренировки

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Чемпион Приволжского федерального округа по боксу Андрей Молоканов умер в Ульяновске. Об этом сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Во время тренировки Молоканову стало плохо. Боксер потерял сознание, а врачи скорой помощи не спасли спортсмена. Причина смерти установлена — сердечная недостаточность.

"Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим", — написал Смекалин в Instagram.

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