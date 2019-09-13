Шарапова впервые с 2006 года сыграет на турнире в Линце

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире WTA в австрийском Линце. Соревнования пройдут с 7 по 13 октября, девушки разыграт 250 тыс. долларов.
"У меня много великолепных воспоминаний про Линц. Рада сюда вернуться снова", - заявила Шарапова пресс-службе турнира.
Шарапова в последний раз выходила на корт в конце августа, когда проиграла американке Серене Уильямс на US Open. Теннисистка выиграла турнир в Линце в 2006 году и больше не выступала там.
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