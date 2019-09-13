Испания стала первым финалистом Кубка мира по баскетболу

Сборная Испании по баскетболу в полуфинале Кубка мира обыграла Австралию. Встреча завершилась со счетом 95:88. Для выявления победителя понадобилось два овертайма.

Испанцы вышли вперед за 8 секунд до конца встречи, но австралийцы смогли сократить отставание. Первый овертайм завершился со счетом 9:9, во втором испанцы были сильнее 15:8.

Австралия впервые сыграет в матче за бронзу. Вторым участником финала станет победитель встречи Аргентина - Франция.

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