Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина продает свой автомобиль. BMW X4 был подарен спортсменке за победу на альтернативных всероссийских играх в 2018 году.
Конькобежку не допустили к участию в Олимпиаде-2018, поэтому она пробежала дистанцию на альтернативных играх. Победителям этих соревнований вручили такие же автомобили, как и призерам ОИ-2018.
"Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет - ездит, хочет - продает, хочет - дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.
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