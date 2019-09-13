В Кремле считают нормальным, что медалисты ОИ продают автомобили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина продает свой автомобиль. BMW X4 был подарен спортсменке за победу на альтернативных всероссийских играх в 2018 году.

Конькобежку не допустили к участию в Олимпиаде-2018, поэтому она пробежала дистанцию на альтернативных играх. Победителям этих соревнований вручили такие же автомобили, как и призерам ОИ-2018.

"Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет - ездит, хочет - продает, хочет - дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.

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