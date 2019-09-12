Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси ответил на приглашение Криштиану Роналду пообедать вместе.
"Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет с ним никаких проблем. Мы не были с ним друзьями лишь потому, что не играли в одной команде. На последней торжественной церемонии мы пообщались и стали ближе, чем обычно.
Не могу сказать точно, состоится ли совместный обед, потому что непонятно, пересечемся ли мы еще раз. Ведь мы живем в разных странах", - приводит sport.es слова Месси.
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