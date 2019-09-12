"Барселона" вышла в лидеры по посещаемости в Европе

"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей.

Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек. Третье место у дортмундской "Боруссии" (1,37 млн), четвертое - у "Баварии" (1,28), пятое - у "Реала" (1,15).

Также сообщается, что рекордный прирост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОК (+ 172 тыс. человек), "Барселоны" (+ 171) и римского "Лацио" (+ 118).

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