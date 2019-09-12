"Барселона" вышла в лидеры по посещаемости в Европе

"Барселона" стала лидером по количеству болельщиков, посетивших матчи каталонцев в прошлом сезоне. В отчете УЕФА указано, что аудитория "Барсы" составила 1,44 млн зрителей.
Второе место занял "Манчестер Юнайтед", игры которого посетили 1,42 млн человек. Третье место у дортмундской "Боруссии" (1,37 млн), четвертое - у "Баварии" (1,28), пятое - у "Реала" (1,15).
Также сообщается, что рекордный прирост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОК (+ 172 тыс. человек), "Барселоны" (+ 171) и римского "Лацио" (+ 118).
Читайте также:
"Атлетико" начал работы по сносу старого стадиона
УЕФА огласил название нового еврокубкового турнира
"Валенсия" уволила главного тренера. Черышев ждет нового
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.