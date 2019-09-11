"Атлетико" начал работы по сносу старого стадиона

"Атлетико" начал работы по сносу своего старого стадиона "Висенте Кальдерон". Освободить площадь планируется к концу октября. Ранее работы по сносу стадиона приостанавливались из-за жалоб окружающих.

"Висенте Кальдерон" был построен в 1966 году. Изначально он назывался "Мансанарес". Позже он был переименован в честь президента мадридского клуба. Вместимость арены составляла 54 907 зрителей.

В 2017 году "Атлетико" перебрался на новый стадион, который получил название "Ванда Метрополитано". Вместимость новой арены мадридского клуба составила 67 000 зрителей.

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