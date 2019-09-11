УЕФА огласил название нового еврокубкового турнира

УЕФА огласил название третьего еврокубкового турнира, который стартует в сезоне-2021/22. Соревнования получат название "Лига конференций". Главный европейский турнир - "Лига чемпионов", второй - "Лига Европы".

Формат турнира будет поход на схему проведения Лиги чемпионов. 32 команды будут разбиты на 8 групп. Победители квартетов сразу выйдут в 1/8 финала турнира. Вторые команды будут играть с третьими из групп Лиги Европы за выход в 1/8.

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