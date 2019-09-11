Вратарь "Спартака" забросил шайбу в собственные ворота в овертайме

Вратарь "Спартака" Павел Хомченко надолго запомнит 10 сентября. Голкипер в овертайме матча с "Авангардом" хотел накрыть шайбу после броска Тайлера Бэка, но вместо этого упустил ее в ворота.



Гол в свои ворота в овертайме

Хомченко впервые вышел на лед в качестве основного вратаря "Спартака". В основное время он отразил 26 бросков из 28. По ходу матча красно-белые уступали 0:2, но отыгрались и смогли перевести игру в овертайм.

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