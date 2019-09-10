Гендиректор "Зенита" пошел в АЕК, чтобы донести позицию России

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о своих задачах в Ассоциации европейских клубов (АЕК). Сегодня он был избран в исполком организации.

"Зенит", как и другие российские клубы, должен быть частью европейской повестки дня. Это не только наша история, но и наше сегодня, и наше завтра. По итогам чемпионата мира все увидели нашу инфраструктуру, увидели, насколько российские болельщики восприимчивы к хорошему футболу.

Европейский футбол на пороге новых реформ, новых преобразований. Свою задачу я вижу в том, чтобы мнение России было учтено. В новом составе исполкома много новых лиц, у них много новых идей. Мы будем вместе работать над тем, чтобы футбол стал еще более популярным, интересным и красивым, чтобы не только гранды мирового футбола и ведущие страны, но и все, кто играет в футбол по всей планете, могли наслаждаться теми стандартами проведения и освещения соревнований, которые уже сейчас есть на высшем уровне", - заявил Медведев в интервью ТАСС.

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