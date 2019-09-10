Майкл Джордан пожертвовал 1 млн пострадавшим от урагана "Дориан"

Чемпион НБА Майкл Джордан выделил 1 млн долларов пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах. Ранее такое же пожертвование сделал владелец "Майами Хит" Мики Арисон, сообщает АР.
На Багамы обрушился ураган самой опасной пятой категории. На данный момент число жертв достигает 50 человек, всего пострадали 13 тысяч домов.
Джордан является шестикратным чемпионом НБА. Также он владеет клубом "Шарлотт".
Читайте также:
Испания стала вторым полуфиналистом Кубка мира
Гол нападающего "Зенита" принес Ирану победу над Гонконгом
"Спартак" примет участие в турнире в США
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!