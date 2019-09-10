Комиссия УЕФА оценила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020

Делегация УЕФА высоко оценила готовность Санкт-Петербурга к чемпионату Европы-2020. Четвертый визит проверяющих проходит с 9 по 12 сентября. В его рамках прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар в своем выступлении отметил высокий уровень готовности городской инфраструктуры и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за плодотворное сотрудничество, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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