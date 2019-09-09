"Спартак" потерял вратаря Селихова на 7-8 месяцев

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отправился в Финляндии, где ему будет сделана операция на ахиллово сухожилие. В ближайшее время вратарю сделают операцию в одной из лучших клиник, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя. Вратарь получил повреждение на тренировке во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности. За день до этого Селихов приступил к тренировкам в общей группе 7 сентября.
В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
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