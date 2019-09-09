Стали известны все пары плей-офф Кубка мира по баскетболу. Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал.
Сборные Сербии и США попали в одну часть сетки, поэтому могут встретиться в полуфинале. Сербам нужно обыграть аргентинцев, американцам - французов.
Испания встретится с Польшей, Австралия сыграет с Чехией.
Плей-офф Кубка мира по баскетболу
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