Суд назначил заседание по иску экс-футболиста Алдонина к МВД

Замоскворецкий суд Москвы 23 сентября начнет рассмотрение дела бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина к МВД. Он требует от министерства взыскать 47 млн рублей за некачественное расследование дела банка "Замоскворецкий", сообщает "РИА Новости".
Алдонин, как и некоторые другие бывшие игроки национальной команды Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка. Экс-капитан ЦСКА в своем иске просит взыскать с МВД России 47,3 миллиона рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 миллиона рублей.
Эти суммы эквивалентны тем, что находились на их личных счетах в "Замоскворецком" до тех пор, пока не пропали, утверждали потерпевшие.
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